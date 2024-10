Doctor E.H. Ebelsweg (N860) is bij Waterhuizen afgesloten 28-10-24 tot maandag 4-11-24

Haren – De Doctor E.H. Ebelsweg (N860) is bij Waterhuizen afgesloten van maandag 28 oktober 05.00 uur tot maandag 4 november 06.00 uur bij de spoorwegovergang. Er wordt hier aan de overgang gewerkt en daarom is de weg afgesloten voor alle verkeer.

Er wordt vanwege het project Wunderline gewerkt aan het spoor. Daarom wordt de overweg afgesloten. Verkeer tussen Waterhuizen en Haren wordt omgeleid via Glimmen, Zuidlaren, Kropswolde en Foxhol.

De overweg bij Kropswolde is van zaterdag 26 oktober 07.00 uur tot maandag 28 oktober 05.00 afgesloten vanwege dezelfde werkzaamheden. Ook in Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek zijn een aantal spoorwegovergangen één of meerdere dagen dicht.

