Explosie bij auto in Winschoten, Forensische Opsporing doet onderzoek (Video)

Winschoten – Dinsdag op woensdagnacht omstreeks 03:20 uur is er een explosie geweest bij een auto aan de Blijhamsterweg in Winschoten. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt en hoe groot de schade is. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie, waaronder de Forensische Opsporing, doet nader onderzoek naar de aanleiding van de explosie en zoekt o.a. uit of het brandstichting betreft. Ook wordt nader buurtonderzoek gedaan. Wie heeft er deze nacht iets gezien of gehoord rond 03:20 uur aan de Blijhamsterweg?

Alle informatie is welkom. Heb je mogelijk camerabeelden waar iets op te zien is? Deel ze dan met de politie! Bel 0900-8844 of blijf anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Video hier.

