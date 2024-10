Ten Boer – Op de Stadsweg tussen Ten Boer en Ten Post is een bestelbus in een sloot terechtgekomen. De postbezorger was op dat moment bezig een pakketje af te leveren bij een adres.



Vermoedelijk werkte de handrem niet voldoende, waardoor het voertuig onbedoeld de sloot in rolde.

Er zijn geen meldingen van gewonden en de schade lijkt beperkt te zijn gebleven tot het voertuig. Een bergingsbedrijf zal de bestelbus uit de sloot halen.

