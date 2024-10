Groningen- Bij een industriepand aan de Duinkerkenstraat heeft woensdagavond rond 22:45 uur korte tijd brand gewoed bij een voordeur.

Er was rookontwikkeling. De brandweer van Groningen. met diverse voertuigen, waren er net op tijd bij. De brand was snel geblust. Over de oorzaak is niks bekend.

Foto's