Vijf jaar geleden(14-10-2019) stond het Martinikerkhof vol met boze boeren

Groningen – Een binnenstad die vol staat met trekkers, honderden boeren op het Martinikerkhof in Groningen schrijft Rtvnoord, rondvliegend stro, een bekogeling met eieren en andere etenswaren, de deur van het provinciehuis die met een trekker wordt ingedrukt.



14 oktober 2019 was een bewogen dag. De dag dat Groninger boeren massaal in protest kwamen tegen het stikstofbeleid. Exact vijf jaar later kijken we met enkele betrokkenen terug op die dag en stellen we de vraag: wat heeft dit protest (en andere boerenacties) opgeleverd? Lees verder op Rtvnoord.nl(+Bron)

