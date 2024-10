Elf gewonden bij een brand op kermis net over de grens bij Duitse Leer

Leer – Op de kermis in het Duitse Leer zijn zondagavond elf mensen gewond geraakt, nadat brand was uitgebroken in een kermisattractie schrijft Rtvnoord. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

De brand ontstond in het spookhuis. De brandweer heeft meerdere bezoekers uit de attractie bevrijd, waarna het vuur snel kon worden geblust. Waardoor de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Dat meldt Rtvnoord .

Foto's