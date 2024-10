Brandmelding in Meedhuizen; ‘situatie snel onder controle’

Meedhuizen – De brandweer kwam vrijdagmiddag om 17:45 uur ter plaatse met meerdere voertuigen aan de Meedhuizerweg in Meedhuizen. Het was op een boerderij met een aantal schuren.

Brandweervoorlichter, Geert Anne Mollema meldt dat de boer aan het lassen was geweest waardoor er een kleine brand ontstond, in de stal stonden honderd koeien. Bij de mestkelder was wat rookontwikkeling gezien mogelijk door mestgassen. Brandweer heeft een controle met de warmtebeeldcamera. Er werd geen brand gevonden. Al met al viel het gelukkig mee.

Foto's