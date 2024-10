Dronken man(33) breekt auto open voor een tientje en fles deo

Grioningen – Agenten in Groningen hebben afgelopen nacht een benevelde man aangehouden, die voor een wel heel kleine buit besloot een auto open te breken in de binnenstad.

Volgens Gerard de Jonge op X, teamchef, brak de 33-jarige man in het holst van de donderdagnacht een auto open aan het Schuitendiep. De man pikte slechts een tientje en een bus deodorant mee uit het voertuig.

De reden voor de mismatch tussen misdrijf en buit werd al snel duidelijk voor de politie. De man stapte na de inbraak in zijn eigen auto en reed weg, zonder verlichting en slingerend over de weg. De man bleek behoorlijk in het glaasje te hebben gekeken. Even verderop werd de man aangehouden en ingesloten.

