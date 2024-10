Inbraak in dierenasiel Winschoten, doneer nu

Winschoten – Er is van woensdag op donderdagnacht ingebroken in het asiel in Winschoten. Ruiten zijn gesneuveld, deuren met geweld opengebroken en sloten niet meer bruikbaar… De kluis met geld is gestolen.

Geld dat ze keihard nodig hebben voor de verzorging van onze arme dieren. Maar ook alle sleutels zijn weg, waaronder de sleutels van onze dierenambulances, en in de dierenartsruimte zijn sporen van vernieling te zien. De dieren, die al zoveel hebben meegemaakt, hebben deze herrie in het donker moeten ervaren. Wie doet nou zoiets? Help jij de dieren met een donatie via de link hieronder?

Ze zijn dankbaar voor iedere hulp, op welke manier dan ook. Doneer via

