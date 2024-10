Medewerker Van Mesdagkliniek `op non-actief` na binnensmokkelen van drugs en telefoons

Groningen – Een medewerker van de Van Mesdagkliniek is op non-actief gezet. De medewerker had de afgelopen periode meermalen drugs en telefoons mee naar binnen genomen.

Dit zou gebeurd zijn onder druk van een patiënt. Omdat dit strafbaar en in strijd is met het integriteitsbeleid van de kliniek, is de collega op non-actief gezet en is een onderzoek gestart.

Harry Beintema, voorzitter raad van bestuur: ‘Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor de betrokken collega, voor het team en voor andere collega’s. Het binnenbrengen van contrabande brengt de veiligheid van onze medewerkers en patiënten in gevaar. Daarom starten we een onderzoek en doen we aangifte.’ Schrijft Oogtv.nl.

Beintema vervolgt: ‘We weten dat het werken in de tbs, vanwege de nauwe behandelrelatie met patiënten, een moeilijk vak is. Collega’s die dagelijks werken voor de veiligheid van de kliniek en van de samenleving verdienen daarom, ook in moeilijke situaties, onze steun. Ook de betrokken collega.’

Foto's