Insluiper(56) bijt letterlijk van zich af: cel- en taakstraf

GRONINGEN (ADP) – Een 56-jarige drugsverslaafde man is voor een reeks insluipingen in Groningen en twee pogingen daartoe veroordeeld tot een celstraf van 87 dagen en een taakstraf van 240 uur. Tijdens een poging beet de man een buurman in de borst, omdat die hem betrapte in de naastgelegen schuur.

De buurman hoorde de verdachte in juni rommelen in de schuur van zijn buurvrouw. Hij wist dat de vrouw op vakantie was. Hij sprak de indringer aan. Die vloog hem naar zijn borst en beet met kracht. Met een andere buurman werd de verdachte vastgehouden en overgedragen aan de politie. De gebeten buurman moest zich laten testen op overdraagbare ziektes.

Gezocht

De vijftiger stond al een tijdje op het lijstje van de politie in verband met tiental insluipingen en diefstallen in de woonwijk Beijum. De gestolen passen gebruikte de man om te pinnen. Hiervan zijn camerabeelden en volgens de rechter voldoende bewijs voor een veroordeling. Ook liet de man bij een woning een leeg blikje bier achter. Hierop zat zijn celmateriaal.

Terugval

De man was vorig jaar in april en ook afgelopen zomer druk met verschillende insluipingen. “Dit gebeurde tijdens een terugval. Dan gebruikte ik weer drugs”, zei de man. Hij kon zich weinig herinneren van deze gebeurtenissen. De man stond ook terecht voor het stelen van vlees uit een supermarkt. Dat verkocht hij weer om drugs te kunnen scoren.

Zucht naar drugs

Het oudste feit was witwassen in 2022. De man stond voor drugs zijn gegevens af, waarmee een bankrekening werd geopend. Hij wist dat er slechte dingen zouden gebeuren met zijn gegevens, maar de zucht naar drugs was groter, zei de man tegen de rechter. De officier van justitie eiste een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Beschermd wonen

De verdachte kan terecht in een woonvorm en een behandeling binnen de verslavingszorg staat in de steigers. Een celstraf zou deze ontwikkeling doorkruisen, meende de rechter. De man zit 80 dagen in voorarrest. Hij moet hier nog zeven bij optellen. Vanaf volgende week is voor hem een plekje vrij binnen beschermd wonen. Hij moet wel drie slachtoffer in totaal ruim 1000 euro betalen.

Foto's