Man (39) aangehouden voor schietincident in bar Vinkhuizen

De politie heeft een 39-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident afgelopen donderdag in een horecagelegenheid in Vinkhuizen. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Donderdag kwam er aan het einde van de middag een melding binnen van een schietpartij in een bar aan de Siersteenlaan. In het etablissement bleek een 39-jarige vrouw neergeschoten te zijn.

Zij is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie begon direct met een onderzoek naar de toedracht. Daarbij werd er ook een Burgernetmelding verstuurd waarbij inwoners gevraagd werden om uit te kijken naar een specifiek persoon. De politie laat weten dat de persoon die nu aangehouden is dezelfde persoon betreft voor wie deze melding was verstuurd. De man heeft zichzelf gemeld op het politiebureau. De komende dagen wordt hij verhoord.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) maakte vrijdag bekend dat de bar voor een periode van vier weken de deuren gesloten moet houden. Eerder dit jaar werd er een verdacht pakketje bij het café aangetroffen dat door de Explosieven Opruimingsdienst, EOD, is verwijderd. Dat de bar nu dicht moet is omdat de politie verwacht dat de kans op herhaling van incidenten groot is.

