Politie houdt 26-jarige man aan na achtervolging in Groningen

Groningen – Vrijdagavond laat heeft de politie na een achtervolging door de stad Groningen een 26-jarige man uit de gemeente Eemsdelta aangehouden. De man had een aanzienlijke hoeveelheid geld en zowel hard- als softdrugs bij zich. Hij wordt verdacht van drugshandel, het vervoeren en bezitten van drugs en witwassen.

Daarnaast bleek uit een speekseltest dat de bestuurder mogelijk onder invloed van drugs reed. Dit was niet de eerste keer dat hij hiervoor werd betrapt. Bovendien bleek zijn rijbewijs ongeldig te zijn, eveneens een herhaaldelijk overtreding.

De politie heeft het voertuig van de verdachte in beslag genomen. Het is aan de officier van justitie om te bepalen of het voertuig teruggegeven zal worden aan de eigenaar.

De verdachte is voorlopig ingesloten voor verder onderzoek, zo meldt het Team Verkeer van de politie via Instagram.

