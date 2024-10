Provinciale weg tussen Ter Apel en Nieuwe Pekela weekend dicht voor onderhoud

Ter Apel – De provinciale weg N366 is in het weekend van 5 en 6 oktober afgesloten tussen Ter Apel en Nieuwe Pekela. Het deel tussen Ter Apel en Stadskanaal-Noord is een hele dag dicht op zaterdag 5 oktober. Het deel tussen Stadskanaal-Zuid en Nieuwe Pekela is een nacht en een dag dicht op zondag 6 oktober.

De provincie laat in het weekend allerlei onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat onder andere om kleine reparaties aan het asfalt, het schoonmaken van bruggen, viaducten en bewegwijzering. De bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt.

Stremming Ter Apel – Stadskanaal

Vanaf zaterdag 5 oktober (06.00 uur) is de N366 dicht vanaf de aansluiting op de provinciale weg N391 bij Roswinkel tot de aansluiting met de Van Boekerenweg (N378) bij Stadskanaal-Noord. Verkeer tussen Ter Apel en Stadskanaal kan omrijden via Drenthe over de provinciale wegen N391, N379 en N378

Stremming Stadskanaal – Nieuwe Pekela

Zondag 6 oktober is de N366 een nacht en een dag dicht vanaf de aansluiting met de N374 bij Vledderveen tot de aansluiting met de N367 bij Nieuwe Pekela. Verkeer tussen Stadskanaal en Nieuwe Pekela kan omrijden via Drenthe over de provinciale wegen N374, N34 en de N33. De omleidingsroutes worden ook met borden aangegeven. Maandag 7 oktober vanaf 06.00 uur is de weg weer open

Combinatie van werkzaamheden

De provincie combineert de wegwerkzaamheden om de hinder en overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens een weekendafsluiting kan de aannemer veiliger werken. Voor het verkeer scheelt het meerdere afsluitingen in een jaar.

