Flinke drugsvangst voor de politie, man(32) aangehouden

Groningen – De politie in Groningen deed donderdagavond een flinke drugsvangst tijdens een autocontrole in de Prinsenstraat.

Volgens teamchef Gerard de Jonge op X vonden agenten drugs en telefoons in het voertuig van een man(32) uit Groningen. Vervolgens doorzochten agenten ook zijn woning, waar ze een nog grotere vangst deden.

In de woning vonden agenten honderden pillen en tientallen ‘ponypacks’ (envelopjes waarin drugs worden bewaard) met cocaïne en andere verdovende middelen. Daarnaast namen agenten ongeveer drieduizend euro aan contant geld in beslag. De verdachte zit vast en wordt verhoord in deze zaak.

