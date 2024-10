Ketwich Verschuurlaan week dicht voor verkeer

Groningen – De Van Ketwich Verschuurlaan is vanaf vrijdag 4 oktober een week dicht voor al het verkeer onder het viaduct van de A28 door. Ook de toe- en afritten Groningen-Zuid zijn afgesloten.

Verkeer tussen de A28 en het Martini Ziekenhuis wordt omgeleid via het Julianaplein en de rotondes bij het Stadspark en andersom.

GEVOLGEN VOOR AUTOVERKEER

De afsluiting van de Van Ketwich Verschuurlaan voor autoverkeer is van vrijdag 4 oktober 22.00 uur tot vrijdag 11 oktober 19.00 uur. In deze periode is ook de verbinding tussen de A28 en Groningen- Zuid dicht.

Wil je vanaf de A28 naar het Martini Ziekenhuis of de Wijert, dan word je omgeleid via het Julianaplein (richting Drachten) en de afrit 36a Groningen-Corpus, bij de rotondes naast het Stadspark.

Verkeer vanuit de zuidelijke wijken van Groningen richting de A28 rijden ook via de rotondes bij het Stadspark. Via Ring Zuid en het Julianaplein rijdt dit verkeer de A28 op richting Assen.

Voor automobilisten tussen de wijken Corpus den Hoorn en de Wijert is de Van Iddekingeweg de omleidingsroute.

GEVOLGEN VOOR FIETSERS

De onderdoorgang van het viaduct is ook voor fietsers afgesloten. De fietspaden blijven dicht tot zaterdag 12 oktober 17.00 uur. Fietsers worden omgeleid via de Van Iddekingeweg. De fietsroutes langs het kanaal blijven beide beschikbaar.

DEFINITIEVE INRICHTING

De Van Ketwich Verschuurlaan krijgt zijn definitieve inrichting. Daarom is het nodig de weg een week af te sluiten.

Foto's

Deel dit artikel

Social media