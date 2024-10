Plaatselijk was er dichte mist tot 09:45 uur (update)

Groningen – Weggebruikers in de provincie moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag rekening houden met plaatselijk dichte mist. Het KNMI had voor Groningen ‘code geel’ afgegeven. Schrijft Oogtv.

De waarschuwing geldt sinds 02.00 uur. “In de noordelijke helft van het land is sprake van plaatselijke verkeersbelemmerende mist”, meldt het KNMI. “Plaatselijk is het zicht minder dan tweehonderd meter. De verwachting is dat de dichte mist halverwege de ochtend weer verdwijnt.”

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland en Gelderland. Code geel geldt voor Groningen tot ongeveer 09:45 uur.

