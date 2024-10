`Grote brand` bij grasdrogerij in Oostwold, dorp slecht bereikbaar (foto updates)

Oostwold – De brandweer is woensdag rond 12:00 uur ter plaatse bij een grasdrogerij in Oostwold, brand Industrie. Ze hebben de brand gelokaliseerd en zijn begonnen met de blussen.

Er kwam rook uit het dak en er was een ambulance ter plaatse. Groot water transport werd ook aangelegd. De brand is lastig te bereiken. Ze lieten daarom nog een extra blusvoertuig komen. Ze proberen overslag in het bedrijf te voorkomen.

update: Grote bluswaterleidingen liggen vanaf het Oldambtmeer (Huningaweg) door het dorp Oostwold heen. Het dorp is daardoor zeer slecht bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid.

Ze vragen begrip voor deze situatie. Geef hulpverleners de ruimte om hun werk goed uit te kunnen voeren.

