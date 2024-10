Drugsdealer laat vuurwapen vallen vlak voor aanhouding in Nieuwstad

Groningen – In de Nieuwstad was het in de nacht van dinsdag op woensdag weer raak. Bij het zien van de politie liet een drugsdealer zijn vuurwapen vallen, maar de drugs die hij bij zich had kon de man niet op tijd lozen.

Volgens teamchef Gerard de Jonge ‘spatten een aantal mannen’ uiteen op een kruising in het Gele Loper-gebied. Een 29-jarige man werd staande gehouden, nadat hij een aantal meters terug een tasje had laten vallen. Daarin bleek een vuurwapen te zitten.

De man werd aangehouden, waarna agenten in zijn kleding meerdere bolletjes en ponypack cocaïne vonden.

Foto's