Files en verkeersopstoppingen in Stad door werkzaamheden

Het is zaterdag geen pretje om in je auto door de stad te rijden. Door werkzaamheden loopt het verkeer op verschillende routes vast.

Zo was het zaterdagmiddag langzaam rijden vanaf De Held tot aan de kruising met de Bedumerweg. Ook de andere kant op liep het voornamelijk op de Eikenlaan vast. Verkeer maakt van deze route gebruik omdat dit weekend de noordelijke ringweg afgesloten is voor het verkeer. Over de ringweg wordt een fietsbrug geplaatst. Deze brug wordt onderdeel van de fietssnelweg van de stad naar Winsum. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is de ringweg volledig afgesloten. De provincie Groningen pakt de gelegenheid aan om ook werkzaamheden uit te voeren. Zo wordt er op de ringweg nieuwe belijning aangebracht en wordt er graffiti van geluidsschermen verwijderd.

Ook op andere locaties wordt aan de weg gewerkt. Op de A7 van Hoogkerk richting het Julianaplein is één rijbaan afgesloten. Ondanks dat verkeer wordt geadviseerd om een andere route te kiezen, loopt het in de richting van Groningen vast. Volgens de Verkeersinformatiedienst stond er rond 16.00 uur een file van ruim 2 kilometer.

De afsluiting van de noordelijke ringweg duurt dit hele weekend nog. Maandagochtend gaat de weg weer open. Ook de werkzaamheden op de A7 duren tot maandagochtend.

