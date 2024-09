Opnieuw zinloos geweld in binnenstad: slachtoffer krijgt taser in nek gedrukt en wordt tegen het hoofd geschopt

Groningen – In de binnenstad heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een zware mishandeling plaatsgevonden. In de zaak zijn inmiddels twee personen aangehouden.

Het incident vond plaats rond 05.45 uur in de Poelestraat. “Twee verdachten hebben vanuit het niets een slachtoffer mishandeld”, schrijft de politie op sociale media.

“Er werden klappen uitgedeeld en er werd een taser in de nek van het slachtoffer gezet. De persoon viel daardoor op de grond. Vervolgens werd er tegen diens hoofd geschopt.”

Kort na het incident zijn er twee verdachten aangehouden. “Het gaat om personen in de leeftijd van 26 en 34 jaar oud. Ze zitten vast en het onderzoek naar hen loopt.” Hoe het met het slachtoffer gaat is onbekend.

De afgelopen periode hebben er meerdere ernstige mishandelingen plaatsgevonden in de binnenstad. Begin september werden er drie tieners aangehouden voor het knock-out slaan van een slachtoffer. Daarna trapten ze tegen diens hoofd. In augustus werd op de Grote Markt een jongen knock-out geslagen. Eerder in die maand werd een stapper met een boksbeugel op het hoofd geslagen en daarna beroofd van zijn telefoon.

