Grootschalige verkeerscontrole op P+R A7 bij Leek

Leek – Politie Westerkwartier heeft vrijdag 27 september, een grootschalige verkeerscontrole gehouden op de P+R langs de A7 bij Leek. Deze controle werd uitgevoerd door Politie Westerkwartier in samenwerking met de Douane, Veilig Verkeer Nederland (BOB), vrijwillige agenten, agenten in opleiding, agenten van Groningen Stad en Ommeland, en het Team Verkeer.

De controle begon vrijdagmiddag rond 15.00 uur en duurde tot ongeveer 22.00 uur. Meldt Infoleek.nl.

Verkeer uit de hele regio en A7

Tijdens deze controle waren in totaal acht motoragenten actief in de omgeving om automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, motorrijders en taxichauffeurs van de weg te halen en naar de controleplaats te dirigeren. Het betrof verkeer vanuit de omliggende dorpen en vanaf de A7, zowel vanuit Groningen als Drachten.

Uitgebreide controle

Tijdens de controle werden bestuurders onderworpen aan een uitgebreide controle van het rijbewijs, kentekenbewijs en vrachtbrieven. Ook werd de lading gecontroleerd en de technische staat van het voertuig beoordeeld. Bestuurders moesten een blaastest afleggen om te controleren op alcohol. Bij verdenking werd er ook een speekseltest afgenomen om drugsgebruik te detecteren. Bij een negatieve alcohol test kregen de bestuurders een BOB sleutelhanger overhandigd.

Goede resultaten

Halverwege de controle sprak de politie al van een zeer succesvolle dag. De teamleider van de controle zei: “Het is lang geleden dat we in onze regio een dergelijk grote verkeerscontrole hebben georganiseerd met zo’n 50 medewerkers. Daarom willen we dit nu actiever en vaker gaan doen om de regels te handhaven en het verkeer veilig te maken én te houden. We hebben tot nu toe al vele diverse overtredingen geconstateerd en beboet. Aan het eind van de controle zullen we de resultaten bekendmaken.”

Foto's