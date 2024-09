Doorzoekingen en drie aanhoudingen in onderzoeken naar verdovende middelen

Groningen – De politie heeft afgelopen donderdag verschillende doorzoekingen gedaan in Groningen in lopende onderzoeken naar handel verdovende middelen. Op meerdere locaties zijn verdovende middelen aangetroffen. Ook heeft de politie drie personen aangehouden.

De politie heeft donderdag 26 september drie personen aangehouden tijdens verschillende acties in Groningen. De acties vonden plaats in verband met verschillende onderzoeken naar verdovende middelen en de (online) handel daarvan. Bij de doorzoekingen van verschillende panden trof de politie diverse soorten harddrugs aan.

Aanhoudingen en in beslagnames

Bij de aanhouding van een 20-jarige man uit Groningen bleek de verdachte verschillende soorten harddrugs bij zich te dragen. Bij een doorzoeking in een woning in datzelfde onderzoek trof de politie opnieuw tientallen zakjes met harddrugs aan. Ook vond de politie een op een vuurwapen lijkend voorwerp. Deze is eveneens in beslag genomen. Uit onderzoek bleek echter al gauw dat het geen echt vuurwapen betrof. Verder hield de politie donderdag ook een 24-jarige man uit Groningen aan. Naast een hoeveelheid drugs werd in dit onderzoek een groot contant geldbedrag in beslag genomen. Beide mannen zitten vast en zullen door de politie worden verhoord.

Een derde man, die vermoedelijk in harddrugs zou handelen, werd diezelfde dag ook door de politie aangehouden. De 26-jarige man bleek niet daadwerkelijk harddrugs te verkopen, maar verpulverde paracetamol. Omdat de man nog een andere openstaande straf had staan, werd hij desondanks vastgezet.

Doorbreken criminele carrières

Met deze actie wil het interventieteam deze criminele carrières doorbreken, verstoren en dwarszitten – in nauwe samenwerking met het OM, intelligence en digitaal specialisten. De aanhoudingen zijn daarin een mooi resultaat en geeft ons nieuwe informatie in de onderzoeken naar online drugsbezorgdiensten en drugsdealers. Vervolgacties worden dan ook niet uitgesloten.

Melden heeft altijd zin

Als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt, meld dit dan bij ons. Denk aan personen die ergens rondhangen en snel iets uitwisselen met voorbijgangers. Woningen of voertuigen waar mensen steeds iets afhalen of juist iets komen brengen, soms op gekke tijden. Melden heeft altijd zin: ook als u niet zeker weet of u het goed gezien of gehoord heeft. Samen zien en horen we namelijk veel meer en deze informatie kan zeker waardevol voor ons zijn.

Bij een acute situatie kun je 112 bellen. Anders kun je je tips en informatie ook doorgeven via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. We onderzoeken meldingen altijd voordat we actie ondernemen.

