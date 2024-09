A7 en Ring-Zuid dit weekend deels dicht tussen Hoogkerk en Corpus den Hoorn

Hoogkerk – De zuidbaan van de A7 en de zuidelijke ringweg is komend weekend afgesloten bij Hoogkerk. De afsluiting is noodzakelijk voor werkzaamheden aan het viaduct van de busbaan tussen P+R Hoogkerk en de Peizerweg.

De afsluiting begint vrijdagavond om 22.00 uur en duurt tot maandagochtend 06.00 uur. Dat betekent dat het verkeer richting de stad een andere route moet kiezen. De andere rijbaan, de stad uit, is wel open, maar met één rijstrook minder. Houd rekening met een langere reistijd.

Verkeer richting Groningen moet een alternatieve route kiezen, aangezien de andere rijbaan met één rijstrook minder open is. De afrit bij Hoogkerk is gesloten en P+R Hoogkerk kan niet gebruikt worden om de A7 op te rijden. Verkeer wordt omgeleid via de Johan van Zwedenlaan en het Hoendiep richting de stad. Dat meldt Oogtv.nl.

Foto's