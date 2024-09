Verschillende snelheden(50, 70, 80) op zuidelijke ringweg

Groningen – Wie sinds de opening van de nieuwe zuidelijke ringweg over de weg gereden heeft, zal het waarschijnlijk zijn opgevallen: matrixborden boven de weg die verschillende snelheden aangeven. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer wil hierover in gesprek met Rijkswaterstaat. Meldt Oogtv.nl.

Het onderwerp was op tafel gelegd door de fractie van de VVD. Raadslid Rik Heiner: “Als je over de weg rijdt zie je borden met allerlei verschillende snelheden. Hierdoor zie je als weggebruikers soms door de borden de weg niet meer. Zou dat niet anders kunnen? Is het mogelijk dat de wethouder hierover in gesprek gaat met Rijkswaterstaat om te kijken of het anders kan?”

Wethouder Philip Broeksma: “Maximumsnelheid wijkt af”

Dat wil Broeksma inderdaad gaan doen. Matrixborden zijn elektrische verkeersborden. Behalve snelheden kunnen ze ook oplichten als bijvoorbeeld een rijstrook is afgesloten of wanneer er een brug open staat. “De matrixborden op de zuidelijke ringweg, die je om de zoveel meter aantreft, staan permanent aan. Dit is zo omdat we het hebben over een Rijksweg buiten de bebouwde kom. De standaardsnelheid op deze wegen is 100 kilometer per uur. Maar op de zuidelijke ringweg is dat 80. Om weggebruikers hierop te attenderen staat dit permanent aangegeven.”

“Naast Rijkswegen zijn er ook provinciale wegen”

Maar waarom wordt er dan voor sommige banen 70 aangegeven op de borden? Broeksma: “Niet alle wegen binnen de zuidelijke ringweg zijn Rijkswegen. Er zijn ook provinciale wegen en daar gelden andere richtlijnen voor. Zo is de maximumsnelheid op deze wegen 70 kilometer per uur. Dat is de reden waarom automobilisten beide snelheden tegenkomen op de ringweg. Voor een automobilist zou het echter niet uit moeten maken op welke weg hij rijdt. Ik wil daarom met Rijkswaterstaat dat gesprek gaan voeren. Wel geef ik een winstwaarschuwing dat ik denk dat het niet veel gaat helpen.”

