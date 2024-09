Coffeeshop The Happy Damsterdiep is failliet na meerdere gedwongen sluitingen

Groningen – Het bedrijf achter coffeeshop The Happy aan het Damsterdiep is failliet verklaard. De zaak werd dit jaar tot twee keer toe gesloten door de burgemeester vanwege geweldsincidenten.

De rechtbank in Groningen sprak het faillissement woensdagmiddag uit. Er is een curator aangesteld die de boedel van de coffeeshop moet afwikkelen. Schrijft Oogtv woensdagavond.

De coffeeshop werd dit jaar twee keer een maand gesloten door burgemeester Koen Schuiling, beide keren na geweldsincidenten. Begin april moest de coffeeshop de deuren vier weken gesloten houden na meldingen van mishandelingen, vechtpartijen en de aanwezigheid van vuurwapens in de shop. De politie kwam meerdere keren langs en zou zelfs een schot hebben gelost. Tijdens de sluiting in april rees al de vraag of de zaak wel echt gesloten bleef na het bevel van de burgemeester, nadat er beelden opdoken van meerdere intredes in het pand.

Begin juli sloot de burgemeester de coffeeshop opnieuw voor een maand, nadat vier mensen gewond raakten bij een steekpartij in de cannabiszaak. Zeker één van hen liep ernstig letsel op. Zie ook archief.

