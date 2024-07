Update: Steekpartij bij `The Happy` Damsterdiep, 4 gewonden waarvan 1 zwaargewond (2x Video)

Groningen – Donderdag rond 09:00 uur kreeg de politie een melding van een geweldsincident bij coffeeshop`The Happy` aan het Damsterdiep in Groningen. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt.



Ze hebben inmiddels een verdachte aangehouden. Het onderzoek gaat door. Video 1

Update 15:45 uur: Omstreeks 09:00 uur kreeg de politie melding van een geweldsincident in een pand aan het Damsterdiep in Groningen. Agenten troffen bij aankomst vier gewonde personen aan. Drie van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een vierde kon ter plaatse door medisch personeel worden behandeld.

Kort na het incident werd een 36-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden, hij is één van de gewonden personen die naar het ziekenhuis is vervoerd.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart, de omliggende omgeving is afgezet en er zal sporenonderzoek worden verricht. Ook gaan we in gesprek met omwonenden. Onderzoek moet uitwijzen wat de aanleiding van het incident is geweest en wat er precies is gebeurd. Video 2

Onderzoek

We hebben al gesproken met betrokkenen en mogelijke getuigen, maar mogelijk zijn er nog mensen die meer weten en ons nog niet hebben gesproken. Weet u meer over dit incident? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

update: Om 17:00 uur was er allemaal technische recherche bezig met onderzoek.

Foto's

Video