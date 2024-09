Ook Provinciale Staten van Drenthe willen geen F-35 straaljagers op Vliegveld Eelde

Eelde – Er is geen plaats voor het stationeren van F-35 straaljagers op Groningen Airport Eelde. Dat vinden de leden van Provinciale Staten van Drenthe.

Ook de colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe willen geen jachtvliegtuigen op Groningen Airport Eelde. In principe heeft de provincie niets te vertellen over de plannen van Defensie, maar er is wel overleg tussen Drenthe en Defensie over de zoektocht naar nieuwe oefenterreinen, locaties voor nieuwe munitiedepots en parkeerplaatsen voor F-35 straaljagers.

De Drentse statenleden vinden overigens dat de communicatie vanuit Defensie over deze onderwerpen beter moet. Groningen Airport Eelde vindt dat de stationering van F-35 straaljagers niet ten koste moet gaan van de burgerluchtvaart. Schrijft Oogtv.nl.

