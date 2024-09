Man(42) gooit coke op straat in Gele Loper waar politie bij staat

Groningen – Dinsdagavond hebben agenten een man(42) uit Groningen aangehouden in het gebied rond de Gele Loper op verdenking van drugshandel en wapenbezit.

Volgens teamchef Gerard de Jonge van de politie via X in het centrum wist de Stadjer direct hoe laat het was toen hij de politie zag aankomen op de kruising van de Kleine Haddingestraat met de Nieuwstad. Agenten zagen hoe de man meteen iets weggooide toen ze in zijn buurt kwamen. Na onderzoek bleken dit negen wikkels met cocaïne te zijn.

Tijdens de aanhouding van de man deden de agenten nog een onaangename ontdekking: de veertiger had een ploertendoder op zak. Na zijn aanhouding heeft de Stadjer direct een gebiedsverbod gekregen.

