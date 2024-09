Eemsdelta – In verband met een vermissing is de politie in Spijk (GN) op zoek naar een meisje.

14 jaar, blank, donker bruin/lang haar, 1.60m, slank postuur, mogelijk zwart/witte Nike Jordan schoenen. Tips? Bel nu 112, geen foto beschikbaar.

Update: 24/09/2024 20:15 uur

Het vermiste meisje in Spijk is nog niet aangetroffen. Mocht u haar treffen, belt u dan 112. Bedankt voor het uitkijken.

update: Ze is weer terecht meldt de familie.

Foto's