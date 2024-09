Reddingbootschipper Edze Knol ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Gisteravond vond tijdens de jaarlijkse bindingsavond met barbecue op het reddingstation van de KNRM een bijzondere gebeurtenis plaats. Edze Knol, schipper van de reddingboot ‘Jan en Titia Visser’, werd door burgemeester Henk Jan Bolding van de Gemeente Het Hogeland verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Knol werd benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ als erkenning voor zijn jarenlange inzet voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Edze Knol begon zijn carrière bij de KNRM als opstapper en werkte zich gestaag op tot plaatsvervangend schipper, om uiteindelijk de leiding te nemen over de reddingboot. Zijn indrukwekkende loopbaan strekt zich uit over vele jaren, waarin hij talloze malen werd ingezet op het Groninger Wad, de Noordzee en het Eems-Dollardgebied. Sinds 2011 vervult hij daarnaast de rol van SAR-Liaison, waarbij hij tijdens grootschalige incidenten op zee de communicatie onderhoudt met andere betrokken hulpdiensten.

Burgemeester Henk Jan Bolding sprak tijdens de ceremonie lovende woorden over Knols toewijding en vakmanschap: “Zijn belevenissen lezen als een spannend jongensboek. Hachelijke avonturen buitengaats, overgeleverd aan de elementen, met windkracht 10 of 11. Het maakt hem geen donder uit, hij gáát ervoor. Met maar één doel: zij die in nood zijn op het grillige water zo snel mogelijk in veiligheid brengen.”

Bolding benadrukte de onvermoeibare inzet van Knol, die altijd paraat staat: “Hij doet dat alles vooral professioneel, bedachtzaam, kordaat en nuchter. Met kennis van zaken, een vakman zoals je die maar weinig aantreft.”

De onderscheiding onderstreept niet alleen Knols jarenlange toewijding aan het reddingswerk, maar ook de dankbaarheid en waardering van de gemeenschap voor zijn onmisbare bijdrage aan de veiligheid op zee.

Foto's