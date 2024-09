Motorrijder gewond na botsing tegen auto op paralelweg langs de A7 bij Lettelbert

Lettelbert – Een motorrijder is donderdagavond gewond geraakt na een botsing met een auto op de parallelweg langs de A7 bij Lettelbert. Dat meldt Infoleek.nl

De bestuurder van de auto wilde Het Mienscheer opdraaien maar zag hierbij de motorrijder over het hoofd. Het ongeluk gebeurde rond zeven uur, waarna de hulpdiensten snel ter plaatse waren. De gewonde motorrijder is ter plekke behandeld en later per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.

De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. De motor en auto zijn door een bergingsbedrijf afgesleept. Tijdens de hulpverlening was de weg tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

