Groningen- Woensdagavond rond 22:00 uur een melding van een schietpartij op woonwagenkamp de Kring nabij Hoogkerk. De sfeer was grimmig.

Er kwam veel politie kwam ter plaatse. Twee personen raakten gewond en gingen naar het ziekenhuis. Over de ernst is niets bekend. De toedracht van het conflict wordt onderzocht. Tips welkom via 09008844. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

