Vluchtende inbrekers vergeten ladder in binnenstad, twee verdachten(17 & 18) ingerekend

Groningen – De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee jonge inbrekers aangehouden, nadat zij tevergeefs probeerden een woning in de binnenstad binnen te komen.

Volgens teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum probeerden de inbrekers, 17 en 18 jaar oud, in te breken in een woning aan de Vlasstraat. Bij aankomst van de politie was overduidelijk hoe ze dat wilden doen, want agenten vonden een ladder die tegen de woning was geplaatst.

De Jonge laat weten dat de verdachten kort daarna konden worden ingerekend in de buurt. Eén van de twee verdachten verzette zich tegen zijn aanhouden. De twee jonge heren zijn ingesloten en worden woensdag verhoord. De politie gaat door met het onderzoek naar de gepoogde inbraak. Zegt Oogtv.

