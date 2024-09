Wilders sluit gedwongen spreiding asielzoekers niet uit

Ter Apel – Het is niet uitgesloten dat asielminister Marjolein Faber onwillige gemeenten gaat verplichten asielzoekers op te nemen zegt Rtvnoord, zei PVV-leider Geert Wilders in het debat over de begroting.

De PVV was een van de felste tegenstanders van de spreidingswet, die het vorige kabinet invoerde om te zorgen dat asielzoekers kunnen doorstromen vanuit het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel. PVV-minister Faber wil de wet intrekken, maar doet dat pas met de asielcrisiswet waaraan ze werkt, zegt ze. Meldt Rtvnoord(+meer informatie hier)</

