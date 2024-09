Politie Groningen waarschuwt voor nep-agenten: ‘Wees alert en waarschuw ouderen in je omgeving’

Groningen – Wie woensdag ‘agenten’ aan de deur of aan de telefoon krijgt in Groningen, doet er goed aan alert te zijn. Volgens de echte politie in Groningen zijn er weer nep-agenten actief in de provincie. Dat meldt OOGTV.nl

“We hebben in de afgelopen uren meerdere meldingen gehad van nepagenten”, laat de politie aan begin van woensdagavond weten. “Zij zijn actief in Groningen en Drenthe. Wees alert en waarschuw ouderen in je omgeving.”

Nepagenten zijn oplichters die zich voordoen als iemand van de politie. De daders bellen oudere mensen op of komen langs aan de deur. Ze doen zich voor als (wijk)agent, waarbij ze soms zelfs de naam van een echte wijkagent gebruiken. De nep-agenten stellen vragen over waardevolle spullen, geld of bankpassen. Ze bieden vervolgens aan die spullen veilig te bewaren. Daarna komen er inderdaad mensen aan de deur. Zij ‘legitimeren’ zich met een vals pasje als recherche. Soms hebben ze zelfs een deel van een uniform aan.

De politie adviseert inwoners van Groningen en Drenthe direct op te hangen als er wordt gebeld door iemand die zegt van de politie te zijn en die vraagt naar kostbaarheden, zoals sieraden of bankgegevens. Bel daarna direct de echte politie via 0900-8844. Zij kunnen inwoners vertellen ze echt gebeld zijn door een politiemedewerker. Wanneer iemand toch informatie aan de nep-agenten heeft doorgegeven, adviseert de politie om voorlopig niemand binnen te laten.

Als er ‘agenten’ voor de deur staan: vraag eerst om het politielegitimatie en personeelsnummer van degene die voor de deur staat. Bel tegelijk ook de politie via 112 om het nummer te checken, voordat u hen binnen laat: “Een echte politieagent kan zich altijd legitimeren met een geldig politielegitimatiebewijs. Dat is een kaart met daarop de naam, het personeelsnummer en een pasfoto. Dit bewijs is een kaart gemaakt van polycarbonaat, net zoals het rijbewijs. Ook heeft het politielegitimatiebewijs meerdere zichtbare en onzichtbare echtheidskenmerken zodat deze minder eenvoudig is te vervalsen. Een politiemedewerker in ‘burgerkleding’ moet altijd uit eigen beweging het politielegitimatiebewijs laten zien.”

Foto's