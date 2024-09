Roden – Maandagmiddag om 15.07 uur rukte de brandweer uit naar de Pinksterbloem in Roden. Bij aankomst bleek er een brand te zijn ontstaan in een wasdroger.

De brandweer reageerde snel en bracht de verbrandde droger naar buiten om verdere schade te voorkomen. Daarna werd het huis goed geventileerd om rook te verwijderen. Het is nog niet bekend of er veel schade in het huis is ontstaan.

