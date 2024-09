De politie zoekt getuigen en beelden van schietincident in Midwolda

Midwolda – De politie doet onderzoek naar een schietincident aan de Hoofdweg in Midwolda. Op zondagavond 15 september is er geschoten op een caravan. Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Op zondagavond rond 21:45 uur heeft het incident aan de Hoofdweg plaatsgevonden. Uit onderzoek blijkt dat er geschoten is. Ter plekke hebben agenten gesproken met betrokkenen en er zijn camerabeelden veiliggesteld.

Getuigen en beelden gezocht

De politie is op zoek naar tips en informatie. Heeft u zondagavond rond 21:45 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Hoofdweg? Of heeft u beelden van een dashcam of cameradeurbel waarop verdachte personen en/of voertuigen staan? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

