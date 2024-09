Brandweer Appingedam zoekt enthousiaste vrijwilligers

Appingedam – Brandweer Appingedam is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken. Woon en/of werk je in Appingedam, ben je 18 jaar of ouder en werk je graag in teamverband? Dan zoeken wij jou!

Samen staan we 24/7 klaar om in en rond Appingedam hulp te bieden aan mensen en dieren in nood. Belangrijk werk dat voor het grootste gedeelte wordt gedaan door gedreven vrijwilligers naast hun dagelijkse baan. We zijn voornamelijk opzoek naar nieuwe collega’s die de paraatheid overdag kunnen versterken.

Ben jij de man of vrouw die wij zoeken en voel je je aangesproken? Neem dan contact met ons op en kom langs bij een van onze oefenavonden om kennis te maken. Dit kan door te mailen naar onze ploegchef Frans Buissink via [email protected] of via de website van brandweer Groningen (brandweer.nl/groningen/vacatures)

Na een kennismaking en schriftelijke aanmelding volg je een selectieprogramma, waarin we kijken of je geschikt bent om als brandweervrijwilliger te werken. Voldoe je aan de aanstellingseisen dan bieden we je een grondige opleiding om je klaar te stomen voor je taken.

Werken als brandweervrijwilliger doe je naast je normale werk en dagelijkse bezigheden. Hiervoor ontvang je een financiële vergoeding in de vorm van een kleine vaste jaarvergoeding met daarnaast een vergoeding voor uitrukuren en oefenuren. Ook je opleiding en de bestede tijd en reiskosten hiervoor krijg je vergoed.

