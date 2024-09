Getuigen gezocht na mogelijk steekincident Schaepmanstraat Hoogezand

Hoogezand – De politie doet onderzoek naar een mogelijk steekincident aan de Schaepmanstraat in Hoogezand dat plaatsvond in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 september rond 01:50 uur. Bij het incident raakte een 49-jarige man uit Hoogezand gewond.

Melding

Omstreeks 01:50 uur ontving de politie een melding van een vechtpartij tussen meerdere personen aan de Schaepmanstraat in Hoogezand. Direct na de melding ging de politie met meerdere eenheden ter plaatse. Aan de Schaepmanstraat troffen we een slachtoffer aan. Dit gaat om een 49-jarige man uit Hoogezand. Ter plaatse bleek het te gaan om een vechtpartij waarbij ook mogelijk gestoken is. De medische hulpverlening werd gelijk opgestart. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek en getuigen gezocht

Op locatie is de politie gelijk gestart met onderzoek. Zo spraken agenten met getuigen en betrokkenen. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie kijkt naar camerabeelden uit de omgeving van het incident. Op dit moment zijn er geen aanhoudingen verricht.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van dit incident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Was u in de buurt van de Schaepmanstraat in Hoogezand rond 01:50 uur? Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Of bent u wellicht in het bezit van beelden waarop iets verdachts te zien is? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's