112-Meldkamers sturen NL-Alert vanaf nu met Geofencing

Landelijk – Op maandag 2 september heeft LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) de geofencing functionaliteit toegevoegd aan NL-Alert. Geofencing voorkomt dat mensen onnodig worden gewaarschuwd en geïnformeerd.

In de vorige situatie werden NL-Alerts soms ver buiten het uitzendgebied ontvangen en dat veroorzaakt soms problemen en onduidelijkheid. Bij geofencing bepalen niet langer de positie van masten en antennes van mobiele netwerken waar NL-Alerts precies worden afgeleverd.

De mobiele telefoon kijkt met geofencing zelf of het in het door de meldkamer geselecteerde uitzendgebied is op basis van de eigen locatie. Zo niet, dan ontvangt de telefoon het NL-Alert wel, maar toont deze niet aan de gebruiker. Naar verwachting leidt deze functionaliteit tot een betere inzetbaarheid van NL-Alert door de hulpdiensten.

Ook bij festivals of grote gebouwen

De komende periode zal worden onderzocht of er ook gebieden kleiner dan 200x200m geselecteerd kunnen worden. De verwachting is dat deze update begin 2025 wordt geïmplementeerd. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld een groot gebouw of festivalterrein te selecteren.

