Groningen – Dinsdag op woensdag om 04:35 uur een inbraak bedrijf Westerkade in Groningen door gemaskerde mannen meldt Gerard de Jonge via X. Deze zijn gevlucht in een auto met gestolen kentekenplaten.

Ze zijn daarbij gecrasht op de Brailleweg. Drie mannen (22, 26 en 35 jr, allen zonder vaste woon of verblijfplaats) zijn aangehouden. Auto is in beslag genomen. Woensdag is er onderzoek in deze zaak.

