Brailleweg en toe- en afritten Groningen-Centrum dicht

Verkeer vanuit de binnenstad van Groningen richting Assen kan via de Parkweg, de Paterswoldseweg en via de Laan Corpus den Hoorn naar de A28 richting Assen. Dit verkeer maakt gebruik van de toerit bij Groningen-Zuid. Naar Ring Zuid kan het verkeer dezelfde route nemen: Parkweg, Paterswoldseweg en via Laan Corpus den Hoorn naar de A28 richting het Julianaplein.

Kom je uit het centrum en wil je richting Drachten (A7)? Rijd dan via de Paterswoldseweg, de Leonard Springerlaan en Ring West.

Verkeer van en naar de Wijert kan ook via de Van Iddekingweg naar de Paterswoldseweg.