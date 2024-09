Hoogezand – Een 28-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen is dinsdagavond rond 18.30 uur aangehouden aan de Meint Veningastraat in Hoogezand na een mishandeling. Daarbij raakte een 56-jarige man uit dezelfde gemeente gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie hadden de twee een conflict. Dat meldt Rtvnoord woensdagmorgen.

