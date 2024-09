Jacht na brand gezonken op de Noordzee

Ameland – Een jacht stond in brand op de Noordzee en voer op dat moment ongeveer 90 kilometer ten noorden van Ameland. Minuten later nadat de melding binnenkwam bij de hulpdiensten zonk het jacht. Momenteel is onduidelijk om welk jacht het gaat en het aantal opvarenden.

De zoekactie is inmiddels beëindigd. De politie start een onderzoek.

Samenwerking Duitse reddingsdienst

De Duitse Maritieme Zoek- en Reddingsdienst (DGzRS) kreeg de melding van een schip in de buurt. Vervolgens informeerde ze het Kustwachtcentrum in Den Helder. Een zoekactie werd opgestart, waarbij zowel de Duitse reddingsdienst als de Nederlandse Kustwacht eenheden hebben ingezet. Ook werkschepen in de buurt hielpen mee met zoeken.

Windmolenpark

Het Kustwachtvliegtuig vloog al een patrouille en ging direct naar de locatie. Ze troffen het brandende jacht aan, maar zagen geen personen aan boord of nabij het schip. De locatie van het brandende jacht was in de buurt van een windmolenpark, daarom hielpen al snel meerdere omliggende werkschepen mee met zoeken. Ook twee reddingboten van de KNRM-stations Schiermonnikoog en Ameland zochten mee. De Duitsers alarmeerden twee helikopters en drie reddingboten.

Onderzoek

Het jacht had geen identificatie- en locatiesysteem (zoals AIS) aanstaan. Team Maritieme Politie (TMP) start een onderzoek naar het schip en de eventuele opvarenden.

Foto's

Deel dit artikel

Social media