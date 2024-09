OM ziet af van hoger beroep vrijgesproken predikant

Middelstum – Een 54-jarige predikant uit Middelstum heeft niets meer te vrezen van justitie. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten niet in hoger beroep te gaan tegen zijn vrijspraak van misbruik van een jonge geloofsgenote.

Tegen de man was een celstraf van zes jaar geëist. De rechters dachten daar heel anders over. Ze spraken de man volledig vrij. Volgens het vonnis is er onvoldoende bewijs dat de man de jonge vrouw heeft misbruikt vanaf haar zeventiende jaar. Dat zou door zijn doorgegaan tot ze 26 was. Lees verder op RTVNoord.nl

