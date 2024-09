Politie onderzoekt overlijden baby Wibenaheerd in Groningen

Groningen – De politie kreeg op dinsdag 3 september omstreeks 11:00 uur een medische melding vanaf een woning aan de Wibenaheerd in Groningen.

Zodra hulpverleners ter plaatse waren, is direct medische hulpverlening opgestart. Deze hulp mocht helaas niet meer baten. In de woning is een baby overleden.

Wanneer een jong kind overlijdt is dit zeer impactvol voor alle betrokkenen. Mede hierom wilt de politie weten waaraan het kind is overleden en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarom is een onderzoek gestart.

Twee personen zijn aangehouden. De politie onderzoekt hun mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van het kind. Dat onderzoek moet zorgvuldig worden gedaan en dat kost tijd. De politie kan niet vooruitlopen op de bevindingen in het onderzoek.

Foto's

Deel dit artikel

Social media