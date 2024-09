Tips: Hoe ga jij dit weekend naar Hullabaloo?

Hullabaloo is in het Stadspark en daarmee het beste wandelend of op de fiets te bereiken. Rondom het festivalterrein zijn een aantal fietsenstallingen waar je je fiets kwijt kunt. Gele borden geven aan waar je het beste je fiets kunt parkeren. Houd er rekening mee dat de toegangsweg naar het Stadspark, vanaf de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn, afgesloten is.