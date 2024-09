Groningen- Onder de N7 aan de Osloweg heeft maandag op dinsdagnacht een bouwcontainer vlam gevat. De eerste melding was een autobrand. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een bouwcontainer met afval.

Dit zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer had de brand snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Het betrof piepschuim wat voor de ringweg gebruikt was.

Foto's