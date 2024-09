Bussen rijden andere route nu de zomervakantie voorbij is

Groningen – Vrijwel tegelijk met het einde van Operatie Ring-Zuid is er ook een einde gekomen aan de zomervakantie. Dat betekent dat busvervoerder Qbuzz een flink aantal wijzigingen heeft aangebracht in de dienstregeling.

Daardoor gaan de meeste buslijnen nu weer rijden als voordat de grootschalige werkzaamheden aan de ringweg begonnen. Zo rijden de lijnen 1 en 11 nu niet meer tussen het Hoofdstation en P+R Hoogkerk, maar tussen P+R Reitdiep en het Hoofdstation. Lijn 2 rijdt geen extra ‘Ring-Zuid’ ritten meer.

Lijnen 3 en 4 gaan wel weer extra ritten rijden nu de zomervakantie voorbij is. Op zondag begint lijn 4 iets eerder vier keer per uur te rijden. Lijn 6 rijdt in de spits weer door naar P+R Haren. Nu Operatie Ring-Zuid voorbij is, rijdt lijn 8 rijdt weer de normale route van en naar Station Europapark en volgt in Coendersborg ook weer de normale route. Lijn 10 rijdt weer als één lijn van Station Noord naar P+R Hoogkerk. Tussen De Wijert en het centrum hoeft (op werkdagen) dus niet meer worden overgestapt op het Hoofdstation.

Nu de onderwijsinstellingen op de Zernike Campus weer open gaan gaat ook lijn 15 weer rijden. Die rijdt nu nog (met extra ritten in de ochtend) elke tien minuten, maar volgende week rijdt de buslijn weer op volle sterkte en dus een stuk vaker. Op het drukste moment in de ochtend rijden er daardoor 15 bussen per uur op deze lijn. Ook lijn 109 gaat per 2 september weer rijden, maar vanaf volgende week wel zonder tussenstops vanaf Vries vanwege werkzaamheden.

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine wijzigingen. Die zijn te vinden op de website van Qbuzz.

Foto's